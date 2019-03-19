عمومية «الفجيرة الوطني» تقر توزيع 123 مليوناً نقداً و 205 ملايين أسهماً

المصدر: Ⅶ الفجيرة- البيان

صادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك الفجيرة الوطني خلال اجتماعها السنوي، على توزيعات أرباح بنسبة 20٪ من رأس المال المدفوع، على شكل توزيعات نقدية بنسبة 7.5٪ (بقيمة 123.3 مليون درهم) وأسهم منحة بنسبة 12.5٪ (بقيمة 205.6 ملايين درهم) من رأس المال المدفوع.

كما صادق مساهمو البنك على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية للبنك. وسجل البنك صافي أرباح 615.3 مليون درهم بنمو 30.4٪.

وتمت مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وصادق المساهمون كذلك على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين الجدد وهم إرنست ويونغ، كما صادقوا على تعيين لجنة هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي لعام 2019. وتمت الموافقة أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.8٪ من صافي الأرباح بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطيات. ومن خلال قرار خاص، قام المساهمون بالنظر واعتماد زيادة السقف على أدوات الشق الأول من سندات رأس المال الإضافية غير القابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 500 مليون دولار بغرض تعزيز قاعدة رأسمال البنك بحيث يصل الشق الأول من رأس المال إلى 636.1 مليون دولار.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «حقق البنك أفضل أداء سنوي في عام 2018، حيث سجل أعلى أرباح تشغيلية بقيمة 1.1 مليار درهم، بزيادة 15.2٪ مقارنة بالأرباح التشغيلية لعام 2017 البالغة 913.6 مليون درهم، كما أظهرت المجموعة نمواً قوياً واستباقياً في أعمالها وإدارة موجوداتها ومطلوباتها في مواجهة انخفاض النشاط الاقتصادي والظروف المتقلبة في الأسواق العالمية، وقد تم زيادة توزيعات الأرباح من 15٪ إلى 20٪ من رأس المال».

ومن جانبه قال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «النتائج الملحوظة في عام 2018 هي شهادة على المرونة وتركيزنا المستمر على عملائنا لنكون الشريك المالي للأعمال في دولة الإمارات، إن وضعنا المالي القوي ونهجنا الحكيم في تحديد المخاطر، والنهج المتمركز حول العملاء، والقوة العاملة المشاركة سوف تمكننا من مواصلة تقدمنا في النمو في عام 2019 ولن نحقق عوائد ثابتة لمساهمينا فحسب، بل سنفي بوعدنا أيضاً لعملائنا، وموظفينا ومجتمعاتنا».