«تايم للفنادق» تتوسع بافتتاح مركز للحجوزات في مصر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة تايم للفنادق، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن افتتاح مركز رئيسي للحجوزات الفندقية في مصر كجزء من استراتيجية النمو الشاملة، التي تستهدفها المجموعة عبر التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتولى المركز الجديد في القاهرة إدارة إشغال الغرف لجميع الفنادق، بالإضافة إلى تنسيق وإدارة جميع الحجوزات، فضلاً عن التواصل مع وكلاء السفر عبر الإنترنت، وستشهد المجموعة هذا العام افتتاح أول منتجع شاطئي لها في مصر يحمل اسم «فندق ومنتجع تايم نزهة بيتش أكوا بارك»، وسيضم المنتجع المقرر افتتاحه في الربع الثالث من العام الجاري 52 غرفة وأربعة أجنحة و93 فيلا، و5 فلل خاصة مستوحاة في تصميمها من القلاع فضلاً عن 891 شاليه و136 استوديو.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: لا تزال دولة الإمارات هي السوق الرئيسية بالنسبة لنا، ولكننا نسعى إلى التوسع في أسواق أخرى، فمن خلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي، سيساعدنا مركز الحجوزات الجديد في القاهرة على تحقيق المزيد من النمو ليس فقط داخل مصر، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأسواق شمال أفريقيا على وجه الخصوص.