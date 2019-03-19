«المقاولات الهندسية» تنجز 70 ٪ من «جناين» و«نسايم أفنيو» في «تلال مردف»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أنجزت مجموعة شركة المقاولات الهندسية 70٪ في بناء «جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو» وإنجازها 40٪ في بناء «الملتقى أفنيو». في تلال مردف وهو مشروع متعدد الخدمات من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري.

وتبلغ قيمة عقد المشروع نحو 1.09 مليار درهم شاملةً التعاون بين الشركات التابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية، ومنها شركة «برايم» للصناعات المعدنية المسؤولة عن توريد وتركيب أعمال الفولاذ والألمنيوم، شركة «أبنوس لصناعة الأثاث والديكور» المسؤولة عن أعمال النجارة، وشركة «يونايتد ماسترز للأعمال الكهروميكانيكية» المسؤولة عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية.

تتألف المرحلة الأولى من مشروع تلال مردف من ثلاثة مواقع رئيسية هي «الملتقى أفنيو»، «جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو»، وتغطي المشاريع الثلاثة معاً حوالي 3.3 ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية.

وقال كريم فرح، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الهندسية: «كواحدة من أكثر شركات المقاولات تنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرنا التقدم الذي حققناه في إتمام هذا المشروع المهم نيابةً عن عملائنا بشركة دبي للاستثمار العقاري ضمن حدود الميزانية وقبل الموعد المحدد، وسعداء بالتعاون من جديد مع الشركات التابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية ومن ضمنها «برايم» للصناعات المعدنية، «أبنوس»، و«يونايتد ماسترز للأعمال الكهروميكانيكية» لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة».

وقال طارق اسكندراني، المدير العام لشركة «برايم» للصناعات المعدنية: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المقاولات الهندسية ستؤتي ثمارها مرة أخرى عند تسليم مشروع تلال مردف. لقد تجاوزنا بنجاح الجداول الزمنية الأولية التي حددها كلا الطرفين من خلال تسليمنا وتركيبنا جميع أعمال الألمنيوم والفولاذ المطلوبة قبل موعدها المحدد. بصفتنا شركة تابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية، إننا نعتز بقدرتنا على تقديم جودة ونوعية لا نظير لهما في كل مرحلةٍ من مراحل المشروع».