جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف منتدى المستثمرين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي، السبت المقبل، الدورة السنوية الخامسة من المنتدى التعريفي للمستثمرين.

يناقش المنتدى هذا العام طريق الحرير الرقمي ومنظومة التكنولوجيا العالمية في المستقبل، حيث يسلّط الضوء على دور دولة الإمارات في بلورة مستقبل الاقتصاد العالمي في ضوء نشأة التقنيات والأسواق الجديدة في كل من الصين والهند وأفريقيا.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: «أن دولة الإمارات كانت من الدول السبّاقة في التأكيد على أهمية بناء شراكات استراتيجية للأسواق الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لدعم الشركات الناشئة في أسواق واعدة كالصين والهند وأفريقيا. ونثمّن جهود الشركاء الاستراتيجيين الذين يقومون على إعداد المنتدى المهم الذي يتناسب توقيته مع إطلاق العديد مع المشاريع والمبادرات المرتبطة بتحقيق تعاون وثيق بين الشركات الناشئة وقيادات من رواد الأعمال حول العالم».

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار: «لقد أسهم ظهور مفهوم طريق الحرير الرقمي للقرن الحادي والعشرين في تمكين الإمارات من لعب دور محوري في بلوَرة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال توفير الممرات الاستراتيجية لنقل التكنولوجيا وتوظيف رؤوس الأموال، خاصة بعدما أضحت الظروف مواتية لظهور ما قد يكون أكبر تحدٍ تنافسي يواجه قطاع ريادة الأعمال حتى الآن، والذي يتمثل في نشأة مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة وذات الرؤى المستقبلية والتي تستهدف سوقاً يضم 3 مليارات مستهلك من الطبقة الوسطى في كل من الصين والهند وأفريقيا».

وقالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس لمنصة «فينتشر سوق»: «اتخذت بعض الشركات المتعاونة خياراً صائباً بالتوجه نحو الشرق بدلاً من الغرب».