130 مشاركاً بالمؤتمر الدولي للزجاج المعماري في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استضافت «الإمارات للزجاج»، الشركة التابعة لدبي للاستثمار، «المؤتمر الدولي للزجاج المعماري» في مقر دبي للاستثمار، وشكل المؤتمر منصة للحوار والمناقشة، لمناقشة مواضيع مهمة في قطاع الزجاج مع أكثر من 130 مشاركاً، بحث خلالها المتخصصون عدداً من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الدروس التي يمكن استخلاصها من مأساة حريق برج غرينفيل، والزجاج الأمني، والزجاج العازل للصوت، وناقشت المواضيع الأخرى بين أداء الزجاج الرقائقي، وتوافق المواد المانعة للتسرب، وتصميم وخواص أشرطة البوليمر اللاصقة للزجاج.

وأقيم المؤتمر بالتعاون مع «اتحاد الزجاج» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور مجموعة من خبراء القطاع، ونخبة من المتحدثين الذين يمثلون شركات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا والمنطقة.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للزجاج»: «يشكل المؤتمر الدولي للزجاج المعماري في دبي منصة مفتوحة للحوار والمناقشة وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة على مدى سنين من البحث والتجربة العملية بين مختلف الجهات ذات الصلة؛ بمن فيهم المهندسون المعماريون والاستشاريون ومعالجو الزجاج ومصنعو الألمنيوم والموردون. وتناول المؤتمر المشاكل التي تواجه القطاع حالياً».

وقال باسكوال دي سيلفا، رئيس مجلس إدارة «اتحاد الزجاج» ومدير الجودة والتقنية في شركة الخليج لصناعات الزجاج: «قام «اتحاد الزجاج» بجمع البيانات على مدار حوالي 40 عاماً، بما في ذلك النجاحات والإخفاقات التي شهدها قطاع الزجاج. ويعتبر هذا المؤتمر الوحيد المعني بحل المشكلات التي تواجه الاتحاد، فضلاً عن تزويده من قبل المهندسين المعماريين والاستشاريين والمقاولين والحرفيين ومعالجي الزجاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعلومات شاملة ومختبرة لتوظيفها والاستفادة منها».