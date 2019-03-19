«ذا إس البرشا» يشارك للمرة الأولى في سوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

أعلن فندق «ذا اس البرشا» الذي يتخذ من مدينة دبي مقراً له، مشاركته الرسمية في سوق السفر العربي 2019، الحدث الدولي البارز في مجال السفر والسياحة، والذي يطلق العنان لفرص الأعمال في سوق الشرق الأوسط، بحيث يستهدف كلاً من الخبراء والمتخصصين في قطاعي السياحة الداخلية والخارجية. ويستمر هذا الحدث العالمي في الفترة ما بين 28 أبريل إلى 01 مايو 2019، والمقرر عقده في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال شايليش جروفر، المدير العام لفندق «ذا اس البرشاء»: نحن سعداء بمشاركتنا في سوق السفر العربي، كونه أحد المعارض الرائدة في ميدان السفر على مستوى المنطقة، منوهاً بأن المعرض يوفر منصة استثنائية لتقديم ما يزخر به فندقنا الأول في الشرق الأوسط «ذا اس البرشا».

وأضاف جروفر، إن سوق السفر العربي هو مكانُ لعقد الاجتماعات العالمية لتجارة السفر، مشيراً إلى: إننا يجب علينا أن نكون حاضرين ومتحمسين للقاء نظرائنا في السوق، من أجل تبادل الأفكار مع المهنيين التجاريين وكذلك المستثمرين والمطورين. وأكد جروفر في خضم حديثه: سيكون لدينا فرصة فريدة للاتصال مع شركائنا الرئيسيين الذين يدعمون حركة المرور الواردة إلى الداخل والحصول على المزيج المناسب من حصة الأعمال المترتبة عن الحدث القادم.