مجموعة بن حم للسفر تعزز قدراتها الرقمية بحلول «أماديوس» المبتكرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

وسّعت مجموعة بن حم للسفر تجديد شراكتها مع «أماديوس» سعياً إلى تعزيز قدراتها الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة التي توفرها لقطاع السفر، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده منظومة السفر الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار الشراكة، ستحظى مجموعة بن حم للسفر بفرصة الاستفادة من مجموعة فريدة من الحلول على غرار: «Amadeus Fare Optimiser»، و«Amadeus Offers»، «Amadeus Hotels»، و«Amadeus Business Management Platform»، و«Amadeus Transfers»، لتعزيز قدراتها على صعيد ابتكار منتجات مخصصة عبر القنوات الإلكترونية. وتوفر المجموعة حالياً رحلات عطلات متكاملة تشمل الرحلات الجوية والفنادق والرحلات البحرية وباقات المغامرات وباقات شهر العسل والباقات الشاملة.

وقال الشيخ مسلم بن حم: «يمثل تسخير الأنظمة المتطورة القائمة على أحدث التقنيات التي تسهم في تبسيط عملياتنا وتوفير عروض مخصصة، أولوية بالغة الأهمية في هذا القطاع الذي يشهد مستويات متزايدة من المنافسة والنمو. يسعدنا تمديد هذه الشراكة المتميزة مع «أماديوس»، لا سيّما أنها ساعدتنا على استكشاف سبل مبتكرة لتوفير خدمات أفضل وأكثر ملاءمة لعملائنا».

وقال جراهام نيكولز، المدير العام لشركة «أماديوس الخليج»: «يسعدنا المضي قدماً في شراكتنا مع مجموعة بن حم للسفر والإسهام في صياغة ملامح مستقبل قطاع السفر في أبوظبي وخارجها. ويأتي هذا التمديد تأكيداً على القيمة الفريدة التي يمكن لشركة «أماديوس» أن تضيفها عبر حلول وخدمات السفر المتكاملة، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم أعمال شركائنا».

تأسست «مجموعة بن حم للسفر» في عام 1979 كإحدى شركات «مجموعة بن حم». ويأتي تمديد الاتفاقية ليتيح لها تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية في أعمالها بالاستفادة من أحدث تقنيات السفر لاختصار الزمن وتقديم خدمات متميزة.