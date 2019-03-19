36 % من كوادر «أبوظبي الإسلامي» مواطنون

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي بتخريج 24 موظفاً من برنامجي «تمكين» و«قيادات» اللذَينِ ينظمهما المصرف لإعداد قيادات مواطنة قادرة على تولي مناصب عليا ضمن المصرف. وتم توزيع الشهادات على الخريجين خلال حفل أقيم في الجامعة الأمريكية في الإمارات.

ويشكل المواطنون ما يقارب 36% من فريق عمل مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يلعبون دوراً بارزاً في تعزيز ثقافة المصرف القائمة على التميّز والأداء القوي. وقد بدأ مصرف أبوظبي الإسلامي باعتماد نظام جديد قائم على النقاط ومعتمد من قبل الحكومة الإماراتية، يهدف إلى حثّ المواطنين على العمل في قطاع الخدمات المالية وتحقيق النجاح والتطور ضمن مسيرتهم المهنية.

وصمم برنامج «تمكين»، الذي انطلق قبل 4 سنوات، بهدف تمكين وتشجيع المزيد من الموظفات المواطنات على تحقيق التقدم الوظيفي عبر تزويدهن المهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية ضمن المصرف، علماً بأن نسخة 2019 من البرنامج شهدت تخريج 9 منتسبات بنجاح.

من جهة أخرى، شهد برنامج «قيادات» تخريج 19 منتسباً خلال العام الماضي. ويواصل البرنامج تزويد المنتسبين من موظفي المصرف مجموعة من المهارات لتمكينهم من اكتساب خبرة في مجالات إدارة فرق العمل والتعامل مع التحديات بفعالية، بالإضافة إلى تدريبهم على أساليب حل المشكلات، وبناء العلاقات.

وفي كلمة أمام الخريجين، قال خميس بو هارون، في مصرف أبوظبي الإسلامي: مكانتنا الرائدة في القطاع المالي بالإمارات تنطوي على مسؤوليات كبيرة نلتزمها، ومن بينها الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا الذين نعدهم أثمن أصولنا.