«فيزا» تستضيف جلسة حوارية حول ريادة الأعمال النسائية

المصدر: دبي- البيان

استضافت شركة فيزا، أمس، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز وتمكين الجيل القادم من النساء في التقنيات المالية المبتكرة»، وتمحور النقاش حول سبل دعم النساء في تأسيس وتنمية أعمالهن بالرغم من التحديات المالية التي قد يواجهنها.

وضمت قائمة المشاركات في الجلسة دانيال موري، رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، وكيم هاردكر، رئيسة برنامج ضيف الاتحاد في شركة «طيران الاتحاد»، وأروشي جوشي، مؤسسة شركة «آت كاش»، وميشيل جيرفيس، نائبة رئيس قسم علوم البيانات في أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيزا. وتحدثت سيرين فضول، مسؤولة التكنولوجيا المالية في شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، عن برنامج التكنولوجيا المالية «المسار السريع» الذي أطلقته فيزا مؤخراً لتمكين الشركات الناشئة في المنطقة من الوصول إلى خدماتها.