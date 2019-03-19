«ترجمة» تحصل على استثمار بقيمة 5 ملايين دولار ضمن جولة تمويلية

المصدر: دبي- البيان

عقدت شركة «ترجمة» المتخصصة في مجال الخدمات اللغوية في الشرق الأوسط، شراكة استراتيجية مع شركة «أنوفا للاستثمار». ومن خلال هذه الشراكة، تمكّنت «ترجمة» من جمع 5 ملايين دولار ضمن السلسلة أ من جولتها التمويلية مع انضمام شركة «أنوفا للاستثمار» كمستثمر رئيسي، الأمر الذي سيدعم خطط الشركة الرامية إلى إطلاق محرك ترجمة متخصّص باللغة العربية، إلى جانب منتجات وحلول تقنية أخرى مرتبطة بقطاع الترجمة وخدمات تطوير المحتوى.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتشكّل فرصة واعدة لشركة «ترجمة» تمكّنها من تركيز جهودها على الارتقاء بالمحتوى العربي على الإنترنت، وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللغوية سواءً لعملائها المباشرين أو من خلال منصة «أريد» Ureed.com، وهي المنصة الإلكترونية الأولى والوحيدة في المنطقة التي تُعنى بتقديم نطاق متكامل من خدمات الترجمة وتطوير المحتوى.