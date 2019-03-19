استثمارات «سدرة» في السوق البريطانية تتجاوز 900 مليون استرليني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سدرة المالية، مزود الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة والمتخصصة في الاستثمار العقاري، تعزيز حضورها في السوق البريطانية، عبر الاستحواذ على عقارين تجاريين كبيرين في مجمع غريت ويسترن ريتيل بارك التجاري في مدينة غلاسكو- أسكتلندا.

وتنشط سدرة المالية في السوق البريطانية منذ 2011. وحتى اليوم، استثمرت الشركة في 21 عقاراً مستقلاً تتجاوز قيمتها 900 مليون جنيه استرليني. ومن خلال مكتبها في لندن، استطاعت سدرة المالية تطوير منصة متكاملة تمكن عملاءها في منطقة الشرق الأوسط من الحصول على أفضل الاستثمارات في كل من المملكة المتحدة وأوروبا على السواء.

ومن خلال عملية الاستحواذ الجديدة على المتجرين، تستكمل سدرة المالية ملكيتها الحالية على مجمع غريت ويسترن ريتيل بارك بكامله، الذي يضم ما يزيد على 17,000 متر مربع من المتاجر حديثة التجهيز.