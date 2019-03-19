«إنترتك» ودبي للجودة تؤكّدان أهمية نظم إدارة مكافحة الرشاوى

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكّدت شركة «إنترتك» لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، ومجموعة دبي للجودة، أهمّية تبنّي نظم إدارة استباقية لمحاربة الرشاوى، وذلك خلال ندوة نظّمت في دبي عن نظم إدارة مكافحة الرشاوى المبنيّة على معيار آيزو 2016-370001. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف مجموعة دبي للجودة فعالية حول نظم إدارة مكافحة الرشاوى.

وعرض المدير الفني العالمي في «إنترتك»، الدكتور نيكولاي يوردانوف، الذي يحاضر للمرة الأولى في منطقة الخليج، أحدث الاتجاهات والمعلومات حول نظم إدارة مكافحة الرشاوى والاجتهاد في التدقيق. وتناولت الندوة أهمية اتباع إجراءات لمحاربة الرشاوى في أي شركة أو مؤسّسة، كما قدّمت فكرة شاملة من منظور تنفيذي عن معيار آيزو 2016-370001 ومتطلّباته للمشاركين الذي مثّلوا فروقاً قيادية وإدارية من قطاعات متنوّعة وإدارات حكومية في مجال التزويد والعقود وإدارة المخاطر.

وقال سمير أحمد، مدير عام ضمان الأعمال في «إنترتك» في منطقة الخليج: «تشكّل الرشاوى والفساد خطراً كبيراً على أخلاقيات العمل والحوكمة في بيئات العمل، ومهما كان الحجم أو القطاع أو النشاط، فإن مخاطر الرشاوى تؤثّر على أي مؤسسة في أي مكان ووقت. وتجهز نُظم إدارة مكافحة الرشاوى المبنية على معيار آيزو 2016-370001، المؤسّسات على التعامل مع مخاطر الرشاوى».

وقال الدكتور نيكولاي يوردانوف من «إنترتك»: إنترتك هيئة معتمدة حول العالم لمنح شهادات آيزو 37001 في كامل المجالات الفنية المتعلّقة بالنظم الإدارية لمكافحة الرشاوى التي يضمّها هذا المعيار.