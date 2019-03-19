305 عارضين في «بايبر ورلد 2019»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن قسم الأبحاث والدراسات في ميسي فرانكفورت، الجهة المنظمة لمعرض بايبر ورلد الشرق الأوسط، أن حجم سوق الورق بالدول الخليجية يصل إلى 3 مليارات درهم، حصة الإمارات منها 25%، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية، مشيراً إلى أن الدولة تعد الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 30% سنوياً، مقابل 23% سنوياً معدل النمو الخليجي.

وافتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة التاسعة لمعرض بايبر ورلد (عالم الورق) الشرق الأوسط، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الألمانية، حيث أكد الحرص على تعزيز صناعة المعارض التجارية للاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تدعم كل القطاعات.

ويشهد المعرض مشاركة 305 شركات من 42 دولة، وتمثل المشاركة المحلية من الإمارات نسبة 10%. وتركز هذه الدورة على قطاع الورق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات التنمية المستدامة وإعادة التدوير، والتحول التدريجي إلى الورق الإلكتروني في المستقبل.

ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 6,000 من الشارين التجاريين ومحترفي الصناعة من حول المنطقة.

وقالت ألكسندريا روبنسون، مدير معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط في ميسي فرانكفورت: في الوقت الذي يعدّ فيه بايبر ورلد الشرق الأوسط أكبر معرض تجاري مخصص للورق، القرطاسية ولوازم المكاتب بالمنطقة، نضيف عناصر رئيسية أخرى تزيد من أوجه التعاون بين الصناعات ذات الصلة، مع التركيز بشكل أكبر على شعار المعرض التجاري «أكثر من الورق». ويسعدنا أن نعود بجميع الفعاليات الشهيرة، بما في ذلك Wrap Star، المسابقة الوحيدة للف الهدايا في الإمارات، وكالعادة، فقد أضفنا شيئاً جديداً لعام 2019، وهو مسابقة «كوالاتكس ميستري بوكس» التي يقوم فيها المحترفون بعمل ديكور بالونات خاص بهم تزيد شعبيته في حفلات الزفاف، والحفلات والمناسبات الخاصة على مستوى المنطقة.

عالم الجلود

وبالتزامن من المعرض، تقام فعاليات معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود، الذي يقدم من خلاله 23 عارضاً أحدث منتجاتهم الجلدية المصنعة من الملابس، والأحذية، والحقائب والاكسسوارات الفريدة المصنوعة وأفكار الهدايا الفاخرة يدوياً. يتصدر المشاركين في معرض الشرق الأوسط لعالم الجلود مصنعُ الخزنة للجلود من الإمارات، الذي يعرض أحدث تطورات جلود الإبل صديقة البيئة والمنتجات المصنعة منها.