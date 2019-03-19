أبوظبي تستضيف قمة للأمن السيبراني 4 أبريل

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، إقامة أول قمة للأمن السيبراني في الشرق الأوسط في أبوظبي 4 أبريل المقبل. وتقام الفعالية لمدة يوم في فندق فيرمونت باب البحر، يتبعها برنامج تدريبي في الفترة من 6 ــ 11 أبريل.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا: لدينا جدول أعمال حافل بفرص مشاركة المعرفة والنصائح العملية ووسائل الابتكار اللازمة لتحسين الأمن وتزويد العاملين في مجال الأمن السيبراني بالمهارات التي تمكنهم من الوقوف في وجه الهجمات المستقبلية.

وستكون قمة معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط الأولى ضمن سلسلة من الملتقيات التي سيعقدها المعهد في المنطقة، ليجمع من خلالها أبرز الخبراء من كبرى المؤسسات، ليناقشوا على مدى يوم كامل الدروس المستفادة والأدوات الجديدة والوسائل المبتكرة لتحسين المستوى الأمني والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع. ومن خلال العروض المؤثرة وفرص التواصل التفاعلية، سيتمكن الحضور من اكتساب المعلومات القيّمة والعديد من العلاقات الجديدة في القطاع، والتي سيكون لها أثر مستدام على برنامج الأمن في مؤسساتهم.

وتتضمن قائمة المواضيع المتنوعة «قرصنة السيارات» مناقشة المخاطر الأمنية المرتبطة بالسيارات ذاتية القيادة» و«التهديدات الناشئة من مركز عمليات الإنترنت في سانز» إلى جانب ورشة عمل حول استغلال شبكات اللاسلكي للأجهزة المتحركة وجلسة «زيادة الصعوبة في طريق المهاجمين» وغيرها الكثير.