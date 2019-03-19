35 شركة طيران عالمية تشارك في منتدى «كونيكت» بدبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكدت 35 شركة طيران عالمية، مشاركتها في منتدى «كونيكت» الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، الذي يقام يومي 30 أبريل و1 مايو في مركز دبي التجاري العالمي. والمنتدى هو جزء من أسبوع السفر العربي، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي يضم تحت محفظته أربعة أحداث ومعارض رئيسة، هي سوق السفر العربي 2019، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، وفعالية يوم المستهلك «هوليداي شوبر» الجديدة، بالإضافة إلى كونيكت. وسيقام أسبوع السفر العربي من 27 أبريل ولغاية 1 مايو.

وستشارك مجموعة واسعة من شركات الطيران في المنتدى، من أبرزها طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، طيران جنوب الصين الجوية، الأردنية للطيران، طيران آسيا، فلاي دبي.

وتعد الهند واحدة من أكبر الأسواق العالمية في قطاع الطيران، حيث سجلت أكبر 5 مطارات فيها أكثر من 678 ألف رحلة مغادرة عام 2018، مع قدرة تلك المطارات على إدارة نحو 118.07 مليون مسافر، بزيادة قدرها 12.32 مليون مسافر إضافي، مقارنة بالأرقام الصادرة عام 2017، وذلك وفقاً للبيانات المنشورة في أحدث تقرير صادر عن أنكير. وفي الإمارات وحدها، يتم تشغيل 1,065 رحلة أسبوعية إلى الهند، بسعة تصل إلى 130 ألف مقعد في الوقت الراهن، وهناك محادثات ثنائية مستمرة لزيادة حركة الطيران بين الهند ودول التعاون.

وقالت كارين بوتوت، المديرة التنفيذية لدى "ذا إيربورت إيجنسي": حركة المسافرين عبر المطارات من وإلى الهند، بالإضافة إلى المسافرين عبر الرحلات الداخلية، ستشهد زيادة بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشرين القادمة، لتصل إلى أكثر من 500 مليون رحلة في السنة.