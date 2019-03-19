«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزة «المصرف الأكثر ابتكاراً»

المصدر: دبي- البيان

حصد «الإمارات الإسلامي» جائزة «المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً» التي تمنحها مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز» خلال حفل توزيع الجوائز الذي انعقد في دبي مؤخراً. وتهدف الجوائز إلى تكريم أفضل المؤسسات المالية في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وتعد من أرفع الجوائز التي تتطلع إليها المصارف الإسلامية حول العالم.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: وفقاً لنتائج مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي، وفي ضوء الشعبية المتنامية التي تحظى بها الخدمات المصرفية الإسلامية بين قاعدة أوسع من المتعاملين، يتعين مواصلة الاستثمار في التقنيات الرقمية لتوفير تجارب مبتكرة ومتميزة للمتعاملين.

ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بطرح منتجات وخدمات تلبي احتياجات المتعاملين وتنسجم مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.