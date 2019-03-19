«دبي الملاحية» تؤكد أهمية التأمين البحري في تعزيز تنافسية القطاع

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكّدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» مواصلة مسيرة الريادة التي تقودها دبي على خارطة التأمين البحري العالمية، مسلطة الضوء على أبرز خدمات التأمين المصممة خصيصاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية، ما يضع الإمارة في مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم.

وأوضح حامد حسن، مدير إدارة التسجيل والترخيص في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن السلطة حريصة على توفير محفظة متكاملة من خدمات التأمين التي تلبي احتياجات رواد القطاع البحري والمستثمرين ومالكي ومشغلي السفن العالميين كي ينعموا باستخدام وسائلهم البحرية في حالة من الطمأنينة والاستقرار تحميهم في حال وقوع أي حادث في البحر لا قدّر الله.

وأضاف: نمضي قدماً في الارتقاء بآليات التأمين البحري في إطار جهودنا المتواصلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات البحرية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دبي وهي واحدة من الجهات البحرية الأكثر جاذبية عالمياً، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» في تحويل الإمارة إلى «محور رئيس في الاقتصاد العالمي».

وتتوفر في دبي محفظة واسعة من خيارات التأمين البحري، فعلى سبيل المثال يمكن للقوارب البحرية الترفيهية والتجارية الاستفادة من خدمات مختلف كبرى شركات التأمين المحلية. وتقدم هذه الشركات خدمات متكاملة تطابق أعلى المعايير العالمية، والتي تشمل خدمات التأمين البحري لليخوت والتأمين ضد المسؤولية القانونية لطرف ثالث، والتي تغطي أيضاً كلاً من الطواقم البحرية والركاب.