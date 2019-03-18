دبي تباشر «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» تنفيذاً لوثيقة الخمسين

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت دبي خطوات تنفيذ البند الثالث من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، عبر مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومجلس المناطق الحرة لإمارة دبي.

وتستهدف مذكرة التفاهم تنفيذ مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم. وبموجب المبادرة سيتم ضخ 455 مليون درهم، عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة.

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