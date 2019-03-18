تعاون بين «التخطيط العمراني» و«الإسكان» السعودية

المصدر: جدة - وام

وقّعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بشأن التعاون المشترك في مجالات التطوير العقاري، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في فعاليات معرض ومنتدى وافيكس للبيع على الخريطة الذي استضافته مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، في إطار التعاون المشترك بين البلدين وضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وستعمل دائرة التخطيط العمراني والبلديات ووزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، بموجب مذكرة التفاهم، على دعم وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف المهنية في مختلف مجالات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف الوقوف على أفضل سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل كل طرف، وذلك لرفع كفاءة العمل وخدمة الأهداف الاستراتيجية للطرفين وفق أرقى المعايير العالمية.

وعرضت الدائرة، خلال فعاليات معرض ومنتدى وافيكس، «نظام جيوبلانر الذكي»، وهو نظام تفاعلي يسهم في تعزيز فعالية أداء العمل وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، ويسمح للمخططين بإجراء تحاليل مكانية متقدمة وذكية لتقييم الخدمات المختلقة في أسرع وقت ممكن، كما يعكس الاتجاه السائد في مجال ذكاء الأعمال، من خلال دمج بيانات الأعمال مع البيانات المكانية.