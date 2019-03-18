«أراضي دبي» تعزز خطط الترويج عبر معرض «ميبيم»

المصدر: ■ دبي- البيان

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً، مشاركتها في معرض «ميبيم» العقاري، الذي أقيم بقصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية على مدى أربعة أيام، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها الطموحة وأجندتها السنوية الشاملة، الهادفة إلى الترويج لعقارات دبي، ودعم توجهات الحكومة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم المطورين.

وكانت الدائرة شاركت للمرة الأولى تحت مظلة حكومة دبي، بصفتها «المدينة الشريكة» لهذا الحدث، حيث سبق لها أن استعدت لهذا الحدث بالدعوة إلى اجتماع في سبتمبر الماضي 2018، شارك به عدد من كبار المطورين العقاريين، لتشجيعهم على الانضمام إلى وفد دبي إلى هذا المعرض العالمي المهم تحت مظلة أراضي دبي، لتمثيل الإمارة وتقديم صورة مشرقة عن قطاعها العقاري.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «أتاح لنا هذا المعرض تعزيز خطتنا الترويجية الواسعة، الرامية إلى تعزيز وتطوير قطاعنا العقاري، ضمن أجندة أنشطة وفعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري. ونجحنا بالفعل في تسليط الضوء على عقارات دبي، وإبراز السمات الفريدة التي تتمتع بها إماراتنا، وما يقدمه قطاعها العقاري من فرص استثمارية فريدة على مستوى العالم. وبهذه الطريقة، فتحنا المجال أمام مطورينا لعرض المشاريع المتميزة ذات المعايير العالمية العالية، للمشاركة في إثبات مكانة الإمارة على الصعيد الدولي».

مكتب في باريس

وتأكيداً على التزامها بتوفير فرص الوصول لسوق دبي أمام للمستثمرين الراغبين بامتلاك منازل لهم في دبي، أضاف قطاع ترويج وإدارة الاستثمار في الدائرة، إلى قائمته الحالية من المكاتب التمثيلية الدولية، بإعلان الدائرة خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق مكتب أمين ترويج جديد في باريس، للاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق الفرنسي المهم. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المكتب بداية مايو 2019، وسيكون بمثابة منصة يمكن لمطوري دبي من خلالها الترويج لفرصهم الاستثمارية أمام المستثمرين والسياح الفرنسيين، على حد سواء.

مذكرة تفاهم

ووقعت أراضي دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع فلوريدا للوساطة العقارية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال العقارات. ومن خلال المذكرة، أبدت الوكالة استعدادها لتقديم معارفها وخبراتها للمتعاملين في فلوريدا ودبي، وجميع أنحاء العالم. وقالت ماجدة على راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «نفخر بتسجيل مشاركة فاعلة في هذا المعرض، حيث كان بمقدورنا تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، ومن أهمها، المساعدة على الترويج لمشاريعنا أمام حشود كبيرة من الزوار العالميين. وسنلاحظ التأثير الكبير لهذه المشاركة في الشهور والسنوات المقبلة، بفضل علاقات الشراكة والحملات الترويجية التي أطلقناها».

إدارة

يعمل قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار في الدائرة، بشكل استراتيجي وجاد، من أجل تحقيق انتشار واسع له في الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم، للترويج لعقارات دبي، والتأكيد على مكانتها كواحدة من أكثر المدن المفضلة للاستثمار والعيش في العالم.