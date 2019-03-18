«إن إم سي» تحوز جائزة صفقة العام المحلية من «إسلاميك فاينانس نيوز»

المصدر: دبي- البيان

حصلت مجموعة إن إم سي للرعاية للصحية، أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، على جائزة «أفضل صفقة في دولة الإمارات» وذلك عن صفقة إصدار صكوك دولارية بقيمة 400 مليون دولار لخمس سنوات وذلك في حفل توزيع جوائز مؤسسة «إسلاميك فاينانس نيوز» 2019.

وقال براسانث مانغات الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية: تقوم إن إم سي بتوفير خدمات الرعاية الصحية منذ عام 1975، وتواصل عملية التطوير والنمو والتوسع بشكل مستمر، وجاءت هذه الجائزة لتمثل حافزًا إضافيًا للمساعدة في تحقيق أهدافنا الحالية والمستقبلية.

وتتنافس على الجوائز عدد من الأسماء الكبيرة في هذا المجال حيث تم تصنيف الجوائز بشكل أساسي تحت فئتين، وهما أفضل استطلاعات الرأي عبر البنوك، وصفقات العام.