«دانة غاز» تعيد شراء صكوك بـ 133 مليون دولار

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة دانة غاز عن إعادة شراء صكوك بقيمة 133 مليون دولار الصادرة عن شركة «دلتا النيل للصكوك المحدودة»، البالغة نسبة مرابحتها 4%، لتنخفض بذلك قيمة الصكوك من 530 مليون دولار إلى 397 مليون دولار وبمتوسّط سعر شراء 92.1 سنتاً.

وأعرب مجلس إدارة الشركة عن نيته لمواصلة تنفيذ سياسته المُعلنة بشأن توزيع الأرباح النقدية، وعليه سيطرح المجلس أمام الجمعية العمومية، المقرر انعقادها في 10 أبريل 2019، مقترحه بتوزيع أرباح بقيمة 5.5 فلوس لكل سهم بزيادة نسبتها 10% عن عام 2018.

وقالت الشركة إنها نجحت في الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة شراء صكوك بقيمة 100 مليون دولار، تنفيذاً لما جاء في برنامج إعادة هيكلة الصكوك المُتفق عليه خلال العام الماضي، كما تجاوزت بذلك الحد الأدنى لقيمة الصكوك المُستحقة، الأمر الذي سيبقي نسبة المرابحة التي تدفعها الشركة على صكوكها عند 4% بدلاً من زيادتها إلى 6%، وبالتالي ستوفر الشركة 21 مليون دولار نتيجة لإعادة شرائها صكوك بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية، وتجنب دفع الأرباح الخاصة بالصكوك المُعاد شراؤها حتى موعد الاستحقاق.

وأضافت:«سنحقق من خلال الإبقاء على نسبة مرابحة الصكوك عند 4%، مزيداً من الوفر بقيمة 8 ملايين دولار، ليصل بذلك إجمالي قيمة الوفورات المتوقعة إلى 29 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى الوفورات السنوية المُتحققة عند إعادة هيكلة الصكوك والبالغة 35 مليون دولار سنوياً. وستواصل دانة غاز النظر في إمكانية إعادة شراء المزيد من الصكوك، مما من شأنه تحقيق المزيد من الوفر وتقليص حجم الصكوك وتكاليف تمويل الشركة».

وأقر مجلس إدارة الشركة مؤخراً توصياته للجمعية العمومية للشركة والتي تتضمن مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها، وبناء عليه سيتم طلب موافقة الجمعية العمومية على برنامج لإعادة شراء الأسهم، والذي ستسعى الشركة من خلاله إلى إعادة شراء ما يقارب 690 مليون سهم من أسهم دانة غاز، بما يمثّل 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من قناعة مجلس الإدارة بأن أسهم الشركة على الأسعار الحالية غير عادلة وتعد فرصة للشركة لشراء أسهمها وهذا سيعزز القيمة لمساهمي الشركة.