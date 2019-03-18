دبي الأولى عالمياً في الأبراج الشاهقة

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

تربعت دبي على عرش صدارة دول العالم الحاضنة للأبراج الشاهقة، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في قائمة المدن الشهيرة بالأبراج الشاهقة، التي يزيد ارتفاعها على 200 متر و300 متراً على التوالي، طبقاً لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية خلال 2019. واحتلت إمارة أبوظبي المرتبة التاسعة.

وتمكنت دبي من إنجاز 314 برجاً، ارتفاعاتها تزيد على 100 متر و190 برجاً تزيد على 150 متراً و80 برجاً تزيد على 200 متر و22 برجاً تزيد على 300 متر، فضلاً عن برج خليفة على ارتفاع 828 متراً.

واستحوذت مدن صينية على المراتب الثانية والثالثة تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبتين الرابعة والخامسة، ثم روسيا بالمرتبة السابعة.

ويصنف أي مبنى ارتفاعه 300 متر على أنه ناطحة سحاب فيما كان التصنيف السابق يبنى على أساس 150 متراً لكن تزايد أعداد الأبراج الشاهقة في كل أنحاء العالم دفع بالمختصين إلى مضاعفة الارتفاع.

واستغرق تشييد أعلى 50 ناطحة سحاب في العالم 80 عاماً ما بين 1930 ـ 2010، لكن بفضل التقنيات الحديثة وطموح المدن العالمية ورغبتها في الريادة جعل الـ 50 ناطحة سحاب التالية تنجز خلال 5 أعوام ما بين 2010 – 2015.