«إعمار» تبحث توزيعات الأرباح الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

تجتمع مجالس إدارات شركات «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» الأربعاء المقبل للبحث في مقترح توزيع الأرباح على المساهمين عن العام الماضي.

وذكرت الشركات الثلاث في بيانات منفصلة إلى سوق دبي المالي أمس أن الاجتماعات تتضمن مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أنشطة الشركة واعتماد البيانات المالية عن عام 2018، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد والبحث.

وحققت «إعمار العقارية» صافي أرباح 7.21 مليارات درهم في 2018، بنمو 30% مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 5.56 مليارات، ووزعت الشركة أرباحاً استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم في العام الماضي من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير». وأظهرت نتائج أعمال «إعمار مولز» تحقيق صافي أرباح 2.230 مليار درهم خلال 2018 بنمو 7% مقارنة بصافي أرباح 2.086 مليار درهم في 2017.

وسجلت «إعمار للتطوير» ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 42% خلال العام الماضي إلى 3.9 مليارات درهم مقارنة بصافي أرباح 2017 الذي بلغ 2.74 مليار درهم.