دبي تباشر إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

باشرت دبي الخطوات الأولى نحو تنفيذ البند الثالث من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، عبر مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومجلس المناطق الحرة لإمارة دبي، لتنفيذ مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي التي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في العالم.

وبموجب هذه المبادرة النوعية، سيتم ضخ 455 مليون درهم عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة، وهي 327 مليون درهم ضمانات بنكية، و128 مليون درهم ضمانات نقدية.

ويستفيد من نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، إن هذه الاتفاقية تأتي لترسي دعائم تحقيق البند الثالث من وثيقة الخمسين لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، بما يعزز الجهود المشتركة والمتواصلة التي تبذلها كل الفعاليات الاقتصادية لتوفير مختلف التسهيلات لقطاعات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.

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