«إنبكس» اليابانية تستثمر 646 مليوناً لاستكشاف النفط والغاز في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية حصلت بموجبها شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 4، وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية. وستتولى شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة «جودكو»، المملوكة بالكامل لشركة «إنبكس»، إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم.

وتعكس الاتفاقية العلاقات التجارية والاقتصادية والشراكة الاستراتيجية الراسخة في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «إنبكس» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم (176 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 6116 كيلومتراً مربعاً تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي.

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