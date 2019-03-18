1000 وكالة سياحية: دبي ضمن أفضل 10 مدن للزيارة في 2019

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

أدرجت وكالة فيرتشيوسو السياحية العالمية في تقريرها السنوي لعام 2019، مدينة دبي ضمن أفضل 10 مدن لزيارتها في العام الجاري، وحصلت الإمارة على المرتبة السابعة ضمن التقرير اعتماداً على استطلاع رأي 17500 مستشار سياحي في أكثر من ألف وكالة سياحية في 50 بلداً في العالم. وشملت القائمة إلى جانب دبي، باريس وروما وكيب تاون ولندن وطوكيو وبرشلونة وأمستردام وسيدني وفينيسيا.

وأشار الموقع إلى أن دبي توفر تجربة سياحية مبهرة وغير مسبوقة تشمل تناول العشاء تحت ضوء النجوم ورحلات سفاري على الكثبان الرملية ونماذج مبتكرة من التصاميم المعمارية داخل المدينة، ومطاعم تناسب جميع الأذواق والجنسيات، وتجربة تسوق على مستوى عالمي تشمل غالبية العلامات التجارية العالمية، وأنشطة أخرى لا تعد.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أن مدينة دبي لديها قدرة سحرية على إتاحة تجارب رائعة لزوارها. فبوسعهم التزلج على الجليد والرمال، واستكشاف مراكز التسوق والمتاحف، كما يمكنهم الاستمتاع في المساء بعروض النافورة الليلية والمطاعم الفاخرة.