«ريسيرش اند ماركت»: الإمارات تقود نمو معدات البناء في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

تقود الإمارات نمو صناعة معدات البناء في المنطقة، بفضل رؤية الإمارات 2021، التي ستعزز الطلب على معدات البناء في منطقة الشرق الأوسط وفق تقرير ريسيرش اند ماركت الأميركية للأبحاث.

وأشار التقرير أن رؤية السعودية 2030 ورؤية تركيا 2023 سوف تساعدهم أيضاً في دفع عجلة نمو صناعة معدات البناء.

وتمثل تلك المبادرات والرؤى توسعات في خطوط المترو والمطارات، بالإضافة إلى إنشاء فنادق جديدة ومراكز تسوق، مما سيدعم صناعة معدات البناء في المنطقة ويرفع من عائداتها المتوقعة.

وبفعل تلك المبادرات والرؤى الحكومية، من المتوقع أن يسجل سوق معدات البناء في المنطقة نمواً بنسبة 1.8% في الفترة من 2018 إلى 2024.

كما توقع التقرير أن يكتسب معدل نمو صناعة معدات أبناء في المنطقة زخماً بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتنوع الاقتصادي والدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمكاتب ومراكز تجارة التجزئة والمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق في المنطقة.