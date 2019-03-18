سياحة أبوظبي تروج لأبرز معالمها في الكويت

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي الأسبوع الماضي حملة ترويجية في مدينة الكويت، وذلك بهدف التعريف بالمعالم السياحية التي تتمتع بها الإمارة لتحفيز المزيد من المواطنين الكويتيين ومقيميها إلى زيارتها.

ضم الوفد الذي ترأسته دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي ممثلين عن شركائها من ضمنهم «الاتحاد للطيران» و«جزيرة ياس»، إلى جانب عدد من الفنادق، ومشغلي الرحلات السياحية، ومرافق الجذب الترفيهية مثل حديقة حيوانات العين، وفندق ريكسوس السعديات، و«ويب بيدز» للسياحة والسفر، وإكسبو 2020 دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومجموعة «جنّة للفنادق والمنتجعات»، وفندق شاطئ الراحة، وفندق نوفوتيل، وفنادق أيلا، وبوابة إيغيس.

أقيمت الفعالية في فندق راديسون بلو بالكويت، تخللها عقد جلسة تواصل جمعت بين الشركاء من أبوظبي وممثلين من قطاع السفر في الكويت، تلاها عدد من العروض التوضيحية التي قدمتها دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي و«الاتحاد للطيران»، وجزيرة ياس (إكسبيرينس هب)، وإكسبو 2020 دبي.

وشهدت الجولة الترويجية الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الأولى من جائزة أبوظبي 2019، والتي قدمت إلى أفضل مشغلي قطاع السياحة لإمارة أبوظبي في الكويت من قبل الاتحاد للطيران، وويب بيدز. إلى جانب استضافة حفل عشاء تخلله سحوبات على جوائز عديدة.

وقد فاز هذا العام كل من مجموعة بودي للطيران، وشركة الصالحية العالمية للسفر والسياحة. وإلى جانب الدرع التذكاري، توفر دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي للشركتين الرابحتين فرصة اختيار 3 فائزين من كل شركة للفوز برحلة ترفيهية شاملة مدفوعة التكاليف إلى إمارة أبوظبي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الشركاء والعاملين في قطاع السياحة على الترويج لإمارة أبوظبي بشكل أوسع، عبر توفير العديد من العروض والأنشطة والبرامج لقضاء العطلات في العاصمة أبوظبي.

وقال نبيل محمود الزرعوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نجحت أبوظبي في المحافظة على مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين الكويتيين عبر توفير مجموعة متنوعة من خيارات السياحة الترفيهية، فضلاً عن ما تحتضنه من طيف واسع من الفنادق ومراكز التسوق المتميزة. كما تعد أبوظبي الخيار الأمثل للمسافرين الكويتيين، سواء لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو الاستمتاع بإجازة طويلة.

ونؤكد في دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي مواصلة العمل مستقبلاً على الترويج للعروض الفريدة التي توفرها أبوظبي، والتي تركز على تقديم تجارب فاخرة ومرافق ترفيهية وثقافية فريدة من نوعها للزوار الكويتيين».