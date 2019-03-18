«اقتصادية عجمان» تحتفل بـاليوم الخليجي لحماية المستهلك

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان باليوم الخليجي لحماية المستهلك وذلك من خلال فعاليات متنوعة نظمتها بالتعاون مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، وتضمنت الفعاليات توعية الجمهور بأهم حقوق المستهلك والقوانين التي تكفل حمايتها، كما اشتمل الاحتفال على العديد من المسابقات التفاعلية التي هدفت إلى توصيل المعلومات بأسلوب يناسب مختلف فئات المستهلكين.

ويأتي احتفال الدائرة بيوم حماية المستهلك انطلاقاً من حرصها على تأمين الأسواق الاستهلاكية وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك، باعتباره أولوية رئيسة ضمن توجهات الدائرة في استدامة بيئة استهلاكية واستثمارية آمنة وعادلة تدعم القطاع الاقتصادي في الإمارة.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: «يمثل اليوم الخليجي لحماية المستهلك مناسبة هامة لتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، حيث تسهم هذه الفعاليات في تعزيز جودة وسلامة المنتج التجاري وتوافقه مع الاشتراطات القانونية، ونحن نحرص بشكل مستمر على تعزيز الوعي العام وتعريف المستهلك بجميع القوانين المتعلقة بحمايته، وحثه على التعاون مع الجهات الرسمية وذلك للمساهمة في الحد من الممارسات التجارية الخاطئة والظواهر السلبية التي تمس بحقوق المستهلك».

ويأتي احتفال الدائرة باليوم الخليجي لحماية المستهلك ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تنظمها على مدار العام، وتحرص الدائرة على تسهيل مشاركة المستهلك في رقابة المنشآت والمنتجات في الأسواق من خلال الخدمة الذكية لشكاوى المستهلك، حيث تتكامل جهود الرقابة بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.