«ديلوس» تحوّل 20 مبنى بالإمارات إلى عقار مستدام

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قامت شركة «ديلوس» المتخصصة بتحويل المباني العقارية إلى مستدامة وفقاً للمعايير الصحية، بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية تستهدف بموجبها تحويل مبنى الجامعة إلى عقار مستدام، وذلك ضمن 20 اتفاقية قامت الشركة بإبرامها مع جهات مختلفة في الإمارات منها بعض الجهات الحكومية وخاصة في دبي بهدف حصولها على اعتماد Well لتحويلها إلى مبان عقارية صحية تعمل من خلال أجهزة متخصصة في تنقية الهواء والماء وتوفر الإضاءة الصحية، وتملك «ديلوس» شركة «ويل Well» المنضوية تحت مظلتها وهي المعنية بتحويل المباني العقارية إلى صحية مستدامة وفقاً للمعايير الصحية.

وبناءً على الاتفاقية سجلت جامعة حمدان بن محمد الذكية لتحصل على شهادة Well وفي حال حصولها على الاعتماد سيكون أول مبنى أكاديمي في منطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة Well بعد استيفاء الجامعة الاشتراطات الصحية بالتعاون مع الفريق العلمي والبحثي التابع للشركة، فضلاً عن الأبحاث العلمية والدراسات التي ستنفذ في مجال العقارات الصحية بالتعاون مع الجامعة.

اشتراطات

وأكد بول شياللا المدير التنفيذي لشركة «ديلوس» أهمية اعتماد الاشتراطات الصحية للمباني العقارية بما يسهم في تعزيز صحة قاطنيها عبر حلول مبتكرة تركز على أجهزة وأساليب تعمل على تنقية الهواء والمياه والإضاءة.

وتكمن أهمية بناء العقارات على أسس صحية بحسب بول شياللا في قضاء الناس أكثر من 90% من وقتهم داخل هذه المباني العقارية، سواء «المكتب أو المسكن» مما يؤكد على التأثير المباشر للمباني العقارية على قاطنيها.

وأفاد أن المباني العقارية يجب أن تطبق معايير أساسية أبرزها «المياه، الإضاءة، الهواء، الراحة، الحركة، التغذية والاهتمام براحة الإنسان النفسية،..».

وأفاد بناءً على سنوات خبرتنا المتراكمة في شركة «ديلوس» والدراسات العلمية التي أجريت اكتشفنا أن أكثر من 70% من الأمراض التي تصيب الناس مردها إلى المباني العقارية التي يقطنها الناس بينما تتوزع بقية الأسباب في الجينات ونمط الحياة الذي يعيشه الناس.

وذكر بول «أن تعاوننا مع جامعة حمدان الذكية سيساعد على دعم الحياة الصحية عبر إنشاء منظومة متكاملة تعزز حياة الدارسين من الطلاب والهيئة التدريسية إلى الأفضل».

وستشرف الشركة بالتعاون مع مراقبين على متابعة مدى استيفاء الجهات الحكومية لاشتراطات الاستدامة التي تعتمد على معايير صحية في بناء المنشآت.

معايير

ويتطلع شياللا لأن تصبح دبي أول مدينة في منطقة الخليج العربي تطبق معايير المباني الصحية.

كما توقع أن يشهد المستقبل ازدهاراً لافتاً على مستوى بناء العقارات الصحية، والتي ستكون واحداً من الخيارات المميزة لمنازل ومباني المستقبل الذكية.

موضحاً «أن الاهتمام العالمي ينصب في الوقت الحالي على دعم مشاريع الاستدامة والمباني الخضراء، إلا أن التوجه الحقيقي للاستدامة ينبغي أن ينصب في الاستثمار بصحة الإنسان على مدى الطويل».

ويذكر أن بول شياللا رجل أعمال أمريكي قضى أكثر من 18 عاماً في «وول ستريت» بادر في ابتكار حلول صحية تعزز من صحة الناس داخل المباني العقارية، عمل 10 سنوات في شركة «جولدمان ساكس».

وأسس شركة «ديلوس» و«Well» والمتخصصة في منح شهادات الاستدامة للعقارات، ونجحت الشركة في تعميم تجربتها على عدد من الشركات العالمية، حيث تتوزع مشاريع الشركة في 48 دولة ويوجد لديها مشاريع في أكثر من 300 مليون قدم مكعب حول العالم.