عمومية «العربية للطيران» تقر مخصصات الانكشاف على «أبراج»

المصدر: ■ الشارقة- البيان

عقدت شركة «العربية للطيران» أعمال الاجتماع السنوي العادي لجمعيتها العمومية في الشارقة بالمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة وحسابات الأرباح والخسائر للفترة نفسها. كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة باتخاذ مخصصات في ما يتعلق بالانكشاف المالي للمجموعة على شركة الاستثمارات الخاصة «أبراج».

وصادقت الجمعية أيضاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فضلاً عن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم. ووافقت الجمعية على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد مطر البلوشي، وهو مواطن إماراتي يتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً في مجال إدارة التمويل وصناديق الاستثمار.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تشكّل قدرة العربية للطيران على مواصلة تعزيز الأرباح دليلاً ملموساً على نموذج عمل الشركة الناجح ومدفوعة بقوة أساسيات قطاع الطيران في المنطقة والطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي الاقتصادي».

وسجلت«العربية للطيران» إيرادات بلغت 4,12 مليارات درهم خلال 2018 وأضافت 26 وجهة جديدة إلى شبكتها لتخدم بذلك أكثر من 11 مليون مسافر عبر مراكزها الرئيسة الأربعة في الإمارات والمغرب ومصر، كما حافظت على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد الذي بلغ 81%.