علامة «تو سيزنز» تشارك للمرة الأولى في بورصة برلين للسياحة

المصدر: دبي- البيان

شاركت علامة «تو سيزنز» الفندقية تحت إدارة تو سيزنز لإدارة الفنادق في دبي ضمن 10.000 شركة ومنظمة من أكثر من 180 دولة في السوق الأكبر لصناعة السياحة والسفر الدولية.

ومن خلال العديد من الفنادق الجديدة بانتظار افتتاحها في 2020، تبدو السنوات المقبلة واعدة للعلامة التجارية الجديدة فندق تو سيزنز. وضعت شركة تو سيزنز لإدارة الفنادق ،خطة توسعية طموحة للسنوات الخمس المقبلة، مع التزام قوي بوجهات جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدن عالمية كبيرة حيث تخطط لافتتاح منتجعات تو سيزنز.

وقال فريدي فريد، المدير الإداري لشركة تو سيزنز لإدارة الفنادق: «الأسواق الأوروبية وخاصة الألمانية في غاية الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تتمتع هذه الأسواق بالاستقرار من حيث عدد السياح والتبادل التجاري في دولة الإمارات.

وعرضنا علامتنا التجارية تحت اسم تو سيزنز والذي جاء من فكرة أن دبي تعيش موسمين فقط: الشتاء والصيف. الأشهر الأطول في السنة التقويمية وهذا من شأنه أن يجعل علامتنا التجارية المكان الأمثل للمصطافين والمسافرين طول السنة. ومثل معرض بورصة برلين الدولي للسياحة فرصة رائعة لعرض وترويج علامتنا التجارية المقبلة ومجموعة مشاريعنا المقبلة من الفنادق إلى شبكة عالمية واسعة.