«ميناء وجمارك عجمان» تكرّم موظفيها المتميزين في الملتقى السنوي

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

شهد الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الملتقى السنوي للدائرة تحت شعار «التسامح» والذي تنظمه الدائرة لتحفيز كوادرها والارتقاء بأدائهم باعتبارهم الرافد الرئيس في العمليات التطويرية ولإتاحة الفرصة للتواصل البناء بين الإدارة العليا وموظفي الدائرة.

وتضمن برنامج الملتقى جلسة حوارية مفتوحة ما بين المسؤولين وموظفي الدائرة دار خلالها الحديث حول الارتقاء بأداء ودور ومهام الموظفين والاستماع إلى عدد من التحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها سعيا لمزيد من التطوير وتحسين بيئة العمل ورفع الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق إنجازات جديدة للدائرة.

بالإضافة لمسابقات ترفيهية للموظفين وعرض مادة فيلمية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستعراض مادة مرئية لإنجازات الدائرة لعام 2018.

وأكد رئيس الدائرة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن دائرة الميناء والجمارك تعتز بكافة موظفيها وتثمن أداءهم المتميز وسعيهم الدائم لتحقيق العديد من الإنجازات، لافتاً إلى أن الملتقى حقق أهدافه من خلال تعزيز قنوات التواصل بين القيادة وموظفيها وشركائها الاستراتيجيين في تحسين العمل المؤسسي، مضيفاً أن القيادة العليا تثمّن كافة الجهود والمبادرات والأفكار التي تساهم في تحقيق رؤية عجمان 2021.

وعلى هامش الملتقى أطلق النعيمي جائزة دائرة الميناء والجمارك للموظف المتميز في دورتها الأولى، والتي تهدف إلى تكريم موظفيها المتميزين ضمن عدد من المعايير المعتمدة، كما تم الإعلان عن أسماء الموظفين الفائزين برحلة لأداء مناسك العمرة التي خصصتها الدائرة لموظفيها.

وثمن موظفو الدائرة تنظيم المُلتقى الذي أتاح لهم الفرصة لمناقشة مقترحات العمل المؤسسي والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشفافية لتكون مدخلاً مهماً في عمليات التطوير والتميز، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات الودية بين القيادة العليا والموظفين.