إنجاز 660 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

كشف مركز إحصاء أبوظبي، عن وصول المباني المنجزة في العاصمة إلى 660 مبنى خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 942 مبنى في الفترة نفسها من عام 2017، بانخفاض قدره 29.9 %.

وأوضح مركز الإحصاء في تقرير صدر أمس، أن إجمالي المباني المنجزة خلال الربع الرابع 2018، توزعت بنحو 324 مبنى في منطقة أبوظبي، و312 مبنى في منطقة العين، و24 مبنى في منطقة الظفرة، بينما توزع عدد المباني المنجزة خلال الربع الرابع 2018، بنحو 392 في منطقة أبوظبي، و502 في العين، و48 في الظفرة.

ووفقاً للتقرير، تراوح متوسط التكلفة التقديرية للمتر المربع في الإمارة بين 2519 و3002 درهم، حسب مساحة البناء والمنطقة، وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018، حيث تراوحت الأسعار في منطقة أبوظبي بين 2557 و3005 دراهم، وفى منطقة العين بين 2512 و2891 درهماً، وفى منطقة الظفرة بين 1924 و3109 دراهم.

وأشار التقرير إلى أن المباني المنجزة في الإمارة، توزعت بواقع 553 بناءً جديداً، و107مبانٍ شهدت إضافات، وأنجز في مدينة أبوظبي 244 مبنى جديداً، و80 مبنى إضافات، واستحوذت العين على 304 مباني جديدة و8 مباني إضافات، فيما أنجز في منطقة الظفرة 5 مبانٍ جديدة و19 مبنى إضافات.

وأشار التقرير إلى أن عدد المباني السكنية التي تم إنجازها في الربع الرابع من العام الماضي، توزعت بين 570 مبنى سكنياً، و34 مبنى تجارياً، و26 مبنى صناعياً، و15مبنى مرافق عامة، و15 مبنى تجارياً.

ولفت التقرير إلى أنه وفق للتوزيع النسبي للمباني المنجزة في منطقة أبوظبي، استحوذت الشامخة على نسبة 33 % من إجمالي المباني المنجزة، تلتها مدينة محمد بن زايد 14 %، وبني ياس 10 %، ومدينة شخبوط بنسبة 7 %، بينما كانت نسبة 36 % لباقي المناطق في أبوظبي.

بينما في منطقة العين، استحوذت زاخر على نسبة 15 %، والظاهر على نسبة 14 %، واليحر على 10 %، والفوعة على 6 %، ونحو 55 % لباقي المناطق، أما في منطقة الظفرة، فحصلت مدينة زايد على نحو 49 %، والظفرة 24 %، والمرفأ 8 %، وبراكة الشمالية 8 %، وباقي المناطق 11 %.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن انخفاض إجمالي الوحدات السكنية المنجزة إلى 1104 وحدات خلال الربع الرابع من العام الماضي، توزعت بواقع 636 وحدة سكنية في منطقة أبوظبي، و451 في العين، و17 في الظفرة، مقابل 1508 وحدات سكنية بالإمارة خلال الربع الرابع 2017، توزعت بين 739 وحدة في أبوظبي، و720 في العين، و49 في الظفرة.