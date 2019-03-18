8.6 مليارات درهم صافي دخل البنوك بأبوظبي في الربع الأخير من 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ مجموع صافي الدخل للبنوك التجارية والإسلامية التي يقع مركزها الرئيس في إمارة أبوظبي 8.6 مليارات درهم، في الربع الأخير من عام 2018، حيث شكل الدخل الصافي للبنوك التجارية حوالي 84.5 % من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك، في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 15.5 %، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء بأبوظبي.

ونتج الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الأخير من عام 2018، عن ارتفاع صافي الفوائد بنسبة 7.8 %، مقارنة بالربع الأخير من عام 2017، وبنسبة 30.1 % في دخل الاستثمار.

كما بلغ عدد العاملين في جميع البنوك التجارية والإسلامية بنهاية الربع الأخير من عام 2018، حوالي 12.0 ألف عامل، فيما بلغ نصيب العامل من تعويضات العاملين الإجمالية في الربع الأخير من عام 2018، نحو 41.6 ألف درهم، حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد، حصيلة التغير في متغيرين، هما نصيب العامل وأعداد العاملين في كل ربع.