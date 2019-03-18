معرض بايبر وورلد الشرق الأوسط ينطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض بايبر وورلد الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 300 شركة من أكثر من 40 دولة. وللسنة السابعة على التوالي تشارك شركة نافيجيتور في هذا المعرض الدولي للقرطاسية، واللوازم المكتبية، واللوازم المدرسية، ومواد الطباعة وذلك من أجل تعزيز وجودها التجاري المتنامي في الشرق الأوسط وتعميق الشراكات التي طورتها الشركة في المنطقة. وطوّرت شركة نافيجيتور سلسلة من المنتجات الجديدة هذا العام لتسليط الضوء على وجودها في المعرض وجذب انتباه الزوار.

ويشهد المعرض إطلاق ورق نافيجيتور الجديد عالي الجودة. وستقوم العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في العالم في مجال الورق المكتبي بعرض ورقها الجديد المحسَّن في الشرق الأوسط، نافيجيتور يو إتش دي الذي يتميز بمعالجة سطحية خاصة تسمح بتوفير جودة طباعة أفضل، مع أداء محسَّن لأجهزة الطباعة. وستتوافر عينات من هذه الأوراق المطبوعة للزوار، ليتمكنوا من رؤية القفزة النوعية التي يمكن الحصول عليها عند استخدام ورق نافيجيتور يو إتش دي الجديد.

وفي السنوات الأخيرة أظهرت شركة نافيجيتور قدرة نمو واضحة في الشرق الأوسط، ما ساعد على تعزيز مكانتها كثالث أكبر مصدر برتغالي والشركة التي تولد أكبر قيمة مضافة للاقتصاد البرتغالي.