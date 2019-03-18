استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة ظبي

المصدر: أبوظبي ــ رويترز

قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة ظبي استقالته. وأبلغ أديل باجوا، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستثمارية، رويترز أمس، أنه استقال وينوي تولي مهمة جديدة قال إنها تنطوي على تحديات. وقبل أن يصبح رئيسا تنفيذيا لمجموعة ظبي، سبق لباجوا أن تولى منصب الأمين العام وعضو مجلس الإدارة في عدد من شركات المجموعة.

وشارك باجوا في صفقات اندماج واستحواذ في إفريقيا وجنوب آسيا من بينها صفقات تتعلق بشركة وارد تليكوم. ولمجموعة ظبي استثمارات في قطاعات شتى من بينها الاتصالات والخدمات المالية والعقارات والطاقة والرعاية الصحية والإنشاءات في الإمارات وباكستان وتركيا وجورجيا وإفريقيا والولايات المتحدة.