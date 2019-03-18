الصندوق السيادي السعودي يعين مسؤولاً سابقاً بـ«التمويل الدولية»

المصدر: الرياض ــ رويترز

قال تلفزيون العربية أمس إن صندوق الثروة السيادي في السعودية عين مسؤولاً سابقاً في مؤسسة التمويل الدولية كبيراً للاقتصاديين في إطار خطة لتعزيز التوظيف والتوسع في الخارج.

وقال التلفزيون: في إطار سعيه لضم 700 موظف جديد لقوته العاملة، عين صندوق الاستثمارات السعودي تيد تشو كبيراً للاقتصاديين لديه بعد أن شغل هذا المنصب في مؤسسة التمويل الدولية.

وفي فبراير، قال ياسر الرميان مدير الصندوق إن الصندوق السيادي يخطط لزيادة عدد موظفيه إلى 700 بنهاية العام من 450 ويدرس فتح مكاتب في لندن والولايات المتحدة وسيبدأ في نيويورك ثم سان فرانسيسكو. ويدير الصندوق أصولاً بقيمة 250 مليار دولار من بينها حصص في أوبر تكنولوجيز. ويخطط الصندوق لزيادة أصوله إلى 600 مليار دولار بحلول 2020 ضمن خطة للحد من النفط.