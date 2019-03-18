«أكسي تريدر» تطلق مسابقة لاختيار أبرز المتداولين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط

المصدر: دبي البيان

أطلقت شركة «أكسي تريدر»، منصة التداول عبر الإنترنت، مسابقة للتعرف على أبرز المتداولين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط باستخدام منصتها المخصصة للتحليل المالي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحمل اسم «بسايكويشن».

وتستخدم منصة «بسايكويشن» خوارزمية فريدة وتقنية تعلّم الآلة لتحديد أكثر مميزات التداول ربحية وتستخدمها لتحليل أداء المتداولين الأفراد، وهي من تطوير نخبة من الخبراء العالميين في سلوكيات التداول وعلم البيانات، ويجري اليوم طرحها رسمياً عقب إطلاقها الأولي عالمياً، لتشمل منطقة الشرق الأوسط وغيرها من أسواق النمو الرئيسية لدى «أكسي تريدر». واستناداً إلى بيانات تم جمعها مما يزيد على 120 ألف متداول حول العالم وعشرات ملايين التداولات، تقدّم المنصة للمتداولين نظام «نقاط بسايكويشن» وهي إحدى الأدوات التي تمتلكها المنصة وتتوقع أداء المتداولين مستقبلاً عبر اكتساب فهم معمّق بالمهارات والمخاطر والسلوك والسجل التاريخي.

وتطلق «أكسي تريدر» مسابقة تمتد على مدار شهر كامل وتقدّم مجموعة من الجوائز القيمة، التي تشمل رحلة إلى لندن وإمكانية الانضمام إلى أفضل الدورات من نوعها لصقل مهارات التداول. ويتوجب على المشاركين ألا يكونوا عملاء حاليين لدى «أكسي تريدر» للفوز، بل كل ما عليهم هو امتلاك حساب عبر الإنترنت للتداول متوافق مع برنامج MetaTrader4 (منصة التداول العاملة بنظام ويندوز والمعروفة باسم MT4، والتي يستخدمها وسطاء تداول الفوركس عبر الإنترنت على نطاق واسع) وبالتالي يمكن وصله بمنصة «بسايكويشن»، وسيجري الإعلان عن اسم الفائز في حفل خاص يقام في «دبي أوبرا» الاثنين 22 أبريل. ويمكن للمشاركين في المسابقة الوصول أيضاً إلى «أكسي سيليكت»، صندوق الحاضنة الخاص بمنصة «أكسي تريدر».