إنهاء إجراءات السفر خارج مطار أبوظبي لمسافري «إنديجو»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي توفير تقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر خارج مطار أبوظبي الدولي لمسافري شركة «إنديجو»، أكبر شركة طيران في الهند، بهدف توفير تجربة سفر مميزة ومريحة لعملائهما. وبات من الممكن للمسافرين على متن خطوط «إنديجو» تسليم أمتعتهم في قبل 24 ساعة من مواعيد رحلاتهم في «مبنى المدينة».

وقال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي التجاري في «مطارات أبوظبي»: نرحّب بالمسافرين عبر شركة «إنديجو»، وندعوهم لزيارة «مبنى المدينة لإنهاء إجراءات السفر» في أبوظبي، والذي يتميز بسهولة الوصول إليه بفضل موقعه، وبتوفيره تسهيلات تمكنهم من استكمال إجراءات سفرهم وضمان وصول أمتعتهم إلى المطار قبل مواعيد رحلاتهم.

وأضاف: ضمان الفعالية والسلاسة في خدمة العملاء يعتبر من الأولويات الرئيسية للشركة، حيث نتطلع دائماً إلى تقديم خدماتنا عالمية المستوى التي تعكس ضيافتنا العربية الأصيلة للمسافرين عبر مطاراتنا. وتعتبر الهند واحدةً من بين أكبر وأهم الوجهات بالنسبة لنا في مطارات أبوظبي، ونتطلع لمواصلة التعاون مع «إنديجو» لتلبية المتطلبات المتنامية للسوق.

وتسيّر «إنديجو» رحلات يومية بين مطار أبوظبي ومطاري كوتشين وكوزيكود .