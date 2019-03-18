جولة خليجية لمدير ترويج الاستثمار في هونغ كونغ

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

بدأ ستيفن فيليبس، المدير العام لدى هيئة ترويج الاستثمار «إنفست هونغ كونغ»، أمس جولة خليجية ينتقل فيها بين دبي وأبوظبي في الإمارات، إلى مدينة الكويت في الكويت بهدف الترويج لهونغ كونغ بصفتها منصة أعمال عالمية تتسم بالعديد من المزايا.

ومن المنتظر أن يلتقي فيليبس مع رواد مجتمع الأعمال في المنطقة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بدءا من التطوير العقاري إلى وكالات الإعلان، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة سلسلة التوريد، والطاقة الجديدة، والمصارف، والرعاية الصحية، والابتكار، وتجارة التجزئة، فضلاً عن رؤساء الهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار المالي، والترويج الاستثماري، وتشغيل الموانئ والمطارات، فضلاً عن ممثلي غرفة التجارة. وسيستعرض فيليبس والوفد المرافق أحدث التطورات بهونغ كونغ، ومختلف المحفّزات الضريبية التي تقدمها الحكومة لتشجيع الشركات في هونغ كونغ، والإنفاق على البحث والتطوير.

وقال فيليبس: كشفت الحكومة المركزية مؤخراً عن خطتها الرئيسة للتنمية في منطقة خليج قوانجدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى. وتحدد الوثيقة مختلف أدوار هونغ كونغ، ومكانتها كمركز مالي دولي متميز للنقل والتجارة، فضلاً عن ريادتها كمركز دولي للطيران، ومركز أعمال عالمي لعملة الرينمنبي في الخارج، ومركز دولي لإدارة الأصول ومركز لإدارة المخاطر.

وتغطي منطقة الخليج الكبرى 9 مدن بمقاطعة قوانجدونج: قوانغتشو، شنزن، تشوهاي، فوشان، هويتشو، دونغقوان، تشونجشان، جيانجمن، وتشاوشينج فضلاً عن المنطقتين الإداريتين الخاصتين في هونغ كونغ وماكاو.