«فيزا» تعزز استخدام «أبل باي» في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة فيزا لتكنولوجيا المدفوعات إبرام شراكة مع «ستاربكس» و«هارديز» بهدف تعزيز اعتماد واستخدام «أبل باي» في الإمارات والسعودية لتتيح لحاملي بطاقات فيزا ومستخدمي هواتف آيفون إمكانية إجراء مدفوعات مباشرة باستخدام الهاتف من خلال التطبيق أو المواقع الإلكترونية.

وقالت كاليكا تريباثي رئيس التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فيزا: بما أن الإمارات والسعودية تضمان شريحة شباب كبيرة من المهتمين بالحياة الرقمية، تشهد وتيرة استخدام المدفوعات عبر الهواتف المتحركة والمحافظ الرقمية نمواً متزايداً وتتكامل مع الحياة اليومية للمستهلكين وستصبح في غضون فترة قصيرة أكثر وسائل الدفع انتشاراً. ومن هذا المنطلق، نحرص في فيزا على ضمان تمكين حاملي بطاقاتنا من التمتع بتجارب مدفوعات متميزة تلبي جميع احتياجاتهم وتوقعاتهم.