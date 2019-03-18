منتدى في أبوظبي يبحث اللوائح التنظيمية للأصول المُشفّرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

نظمت لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات وسوق أبوظبي العالمي، منتدى حول التقنيات المالية والأصول المشفرة، جمع تحت مظلته خبراء القطاع لمناقشة مدى تأثير هذه الاتجاهات على قطاع الخدمات المالية العالمي، والفرص والتحديات التي تفرضها، وتم التركيز على مجموعة من المواضيع في مقدمتها، القوانين التنظيمية والنهج الإشرافي الذي يعتمده السوق في التقنيات والأصول المشفرة، وكيفية الاستفادة من التقنيات التنظيمية مثل البيانات الضخمة والتعلم الآلي، التي تعزز من أطر الرقابة وإدارة التعاملات المالية وسبل التعاون بين الجهات التنظيمية المالية والبنوك في تطوير الإجراءات والخطوات المطلوبة، لمواجهة المخاطر التنظيمية فيما يتعلق بأعمال الأصول الرقمية.

التقنيات المالية

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نحن في الاتحاد من أكبر مؤيدي الابتكار الذي يغير وجه صناعة الخدمات المالية في الدولة، كما أننا نؤمن بأهمية التعاون والتعاضد لتسهيل هذا التحول، وضمان حدوثه بسلاسة.

وبالنظر إلى التطور السريع للتقنيات المالية الحديثة مثل العملات المشفرة وغيرها من الأصول المشفرة، فإنه من الضروري أن نقوم بتطوير الأطر والأنظمة التي تنظم عملها».

وأضاف: «فيما نطمح لأن نكون من أهم المراكز المالية الدولية، علينا مواكبة التغييرات التقنية السريعة التي تحدث في القطاع، فضمان وجود بيئة سوق مالية ونقدية قوية أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك، وبلوغ هذا الهدف ليس ممكناً إلا من خلال حماية حقوق المستهلك وتوفير سوق يتمتع بمعايير مصرفية عالية، ويعد المنتدى نقطة انطلاق مهمة في هذا السياق، ونحن نتطلع إلى استمرار هذا التعاون مع سوق أبوظبي للتطرق لمثل هذه المواضيع المهمة وتوفير المنصة المناسبة لمناقشتها».

وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: «ناقشنا الفرص والتحديات التي تطرحها الديناميكيات المتغيرة للصناعة المصرفية، حيث يسلط هذا المنتدى الضوء على أهمية التعاون بين المشرّعين والهيئات المالية، وتعزيز الثقة والالتزام اللازم لتوفير أنشطة التقنيات المالية ضمن قطاع الخدمات المالية.

وشكل هذا المنتدى منصة رائدة لتبادل المعرفة وطرح فهم أعمق لعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية الداخلي في الإشراف على النشاطات ذات العلاقة بالتقنيات المالية والأصول المشفرة، فضلاً عن التعريف بجهود فريق سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق في دعم التحول الرقمي وتبني الابتكار المالي في قطاع الخدمات المالية في أبوظبي والإمارات.

وكانت المؤسسات المالية في الدولة قد بذلت على مدى السنوات الماضية، جهوداً كبيرة للحفاظ على بيئة الخدمات المالية وتعزيزها، ونحن ماضون في هذه المساعي المشتركة الناجحة والفعالة في المستقبل». واستعرض سوق أبوظبي العالمي خلال العروض التقديمية أهداف السياسة التي يعتمدها السوق والميزات الرئيسية التي يقوم عليها الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة، والذي أطلق في يونيو 2018.

وطرح شو بوي لي، مستشار العمليات المصرفية في مصرف الإمارات المركزي، أحد المتحدثين في المنتدى، رؤيته في تطوير بيئة تقنيات مالية مستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتمت الجلسة بعرض تقديمي لحنان منصور، رئيسة لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، ورئيسة الامتثال التنظيمي في بنك أبوظبي الأول، والتي تطرقت إلى أهمية التعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية في سبيل إدارة المخاطر المرتبطة في القطاع المصرفي بشكل أفضل.