19 دولة تحصل على علامة الجودة الإماراتية من «مواصفات»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت 19 دولة على علامة الجودة الإماراتية لمنتجاتها التي تبلغ 314 منتجاً منذ مطلع العام الجاري، وذلك في إطار منظومة العلامة، التي تمنحها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».

تعكس هذه الخطوة قدرة خطوط الإنتاج لدى هذه المصانع على امتلاك آليات منضبطة في الإنتاج والتخزين والنقل وصولاً إلى المستهلك في واحد من أهم برامج المطابقة الوطنية للتدقيق على المنتجات لضمان ثقة المستهلك وزيادة مؤشرات الأمان والسلامة في المجتمع.

واعتبر عبد الله المعيني مدير عام «مواصفات» أن هذا الإنجاز بمثابة توجه حكومي إماراتي ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى المركز الأول، لتصبح بلادنا واحدة من أفضل دول العالم في ريادة الأعمال.

وأعرب عن سعادته بالزيادة المطردة في إقبال المصانع وخطوط الإنتاج على الحصول على علامة الجودة الإماراتية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة لافتة في المصانع الحاصلة على العلامة بلغت نحو 26 %من 844 مصنعاً عند نهاية العام 2017 إلى 1060 مصنعاً بنهاية 2018 منها 103 مصانع وطنية، و113 مصنعاً دولياً حسب بيانات الهيئة.

وتخضع المؤسسات التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية إلى خطة إشراف ورقابة وسحب عينات من المواد الخام الداخلة في إنتاج السلعة، للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات، كما يعكس الزيادة في عدد المصانع الحاصلة على العلامة زيادة مماثلة في عدد المنتجات المطابقة في الأسواق الوطنية وتالياً الارتقاء بمفاهيم الجودة عند المستهلكين.

وقال المعيني، إن علامة الجودة الإماراتية تحظى باعتراف دولي كبير، وهي آلية تسهم في تحسين فرص المؤسسات العاملة في الدولة والحاصلة على العلامة من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث تحصل الشركة على شهادة مطابقة تعد بمثابة ضمان للجودة، وهو أمر حيوي في صناعات ومنتجات مختلفة ويبعث برسائل طمأنة إلى المستهلكين والموردين نحو هذه المنتجات التي تحمل مصادقة نظام تقويم المطابقة الإماراتي، وتالياً فإن هذا المنتج جدير بثقة المستهلك.