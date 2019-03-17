«إيكونومست»: 3.8 % نمو ناتج الإمارات المحلي 2023-2020

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

ذكرت وحدة «إيكونومست إنتلجانس» في تقرير حديث، أن اقتصاد الإمارات نما حسب تقديرات البنك المركزي، 2.8٪ في عام 2018 بالقيمة الحقيقية.

ومن وجهة نظر وحدة الإيكونومست إنتلجانس فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يصل إلى ما معدله 3.8 ٪ سنوياً في 2020-2023 نظراً لانتعاش متوقع في أسعار النفط العالمية.

وقال التقرير، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات جاء مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة إنتاج النفط، والذي تحقق بشكل رئيسي في الربع الأخير من العام، وتحسن معنويات السوق، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 30٪ على أساس سنوي، كما زاد إنتاج النفط بحوالي 9٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من 2018، مما دعم النمو القوي للعام بأكمله.

وأضافت إيكونومست أن البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.5٪ عام 2019 بناءً على توقعات النمو القوي غير النفطي 3.4٪ مدفوعاً بحزم التحفيز التي أعلنت عنها دبي وأبوظبي أواخر 2018.

خفض التكاليف

وتهدف التدابير إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، مع تخفيض الرسوم بشكل كبير في بعض القطاعات الأساسية. ومن شأن هذه الإجراءات المساعدة على زيادة الاستهلاك الخاص، وإحياء سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل مع استمرار ثقة المستثمرين والمستهلكين.

وعلى الرغم من امتلاكها واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الشرق الأوسط، ستظل آفاق النمو في الإمارات تعتمد على قطاع النفط خلال فترة التوقعات 2019-2023 ويتوقع البنك المركزي نمواً 3.7٪ في قطاع النفط.