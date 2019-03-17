1.2 مليار أصول «المركزي» من الذهب نهاية يناير بنمو 6.3 %

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أصول المصرف المركزي من السبائك الذهبية على أساس سنوي بنحو 6.3% إلى 1.17 مليار درهم في نهاية يناير مقارنة بنحو 1.101 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018.

وأظهرت إحصاءات حديثة للمصرف المركزي، أمس، أن أصول المركزي من الذهب زادت على أساس شهري أيضاً بنسبة 3.2% مقارنة بنحو 1.134 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وكشف المصرف المركزي في النشرة الإحصائية لشهر يناير الماضي عن زيادة الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص إلى تريليون و154 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة 0.4% مقابل نحو تريليون و150 مليار درهم في ديسمبر السابق له.

واستحوذت أنشطة الصناعة والأعمال على نحو 68.9% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص لترتفع إلى 795.8 مليار درهم بنهاية يناير الماضي من 790.72 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018، بزيادة 0.64%.

بينما انخفض الرصيد التراكمي لتمويلات المؤسسات المالية إلى 19.78 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بتراجع قدره 1.1% مقارنة بنحو 20.02 مليار في نهاية ديسمبر 2018. وزاد الرصيد التراكمي لتمويلات شركات التأمين إلى 2.037 مليار درهم بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بنحو 2.029 مليار درهم في ديسمبر 2018.

ووصلت قيمة التمويل المقدم للحكومة إلى نحو 2.2 مليار درهم خلال يناير الماضي ليرتفع رصيد التمويل التراكمي إلى 193.67 مليار درهم مقابل 191.49 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

في حين انخفضت قيمة التمويل المقدم للقطاع العام إلى 166.84 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة بنحو 167.59 ملياراً في ديسمبر السابق له بانخفاض 0.45%.

واستقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر يناير الماضي عند 36.63 ألف موظف موزعة بواقع 30.96 ألفاً في البنوك الوطنية، و5.66 آلاف في البنوك الأجنبية العاملة بالدولة.

واستقر عدد البنوك الوطنية ثابتاً عند 22 بنكاً، لكن عدد فروعها انخفض من 743 فرعاً في نهاية ديسمبر 2018 إلى 739 فرعاً في يناير الماضي، ومقابل نحو 751 فرعاً في نوفمبر من العام الماضي، فيما بقيت مكاتب الدفع ثابتة عند 34 مكتباً، ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لنحو 33 وحدة.

وظل عدد البنوك الأجنبية أيضاً ثابتاً عند 38 بنكاً تمتلك نحو 79 فرعاً و21 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية.