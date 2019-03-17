معرض مدن المستقبل ينطلق بدبي 8 أبريل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حلّت دبي ضمن أفضل خمس مدن في العالم التي تقدم تجربة إيجابية لسكانها من خلال التكنولوجيا الذكية وفق أحدث تقرير للمؤشر العالمي للمدن الذكية. يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن فعاليات الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقول المؤشر إن أفضل المدن التي تقدم تجربة إيجابية لمواطنيها تشمل سنغافورة ولندن ونيويورك ودبي وسيول وبرشلونة. وتم تطوير هذا المؤشر للمدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم مع الأخذ في الاعتبار أربعة عوامل رئيسية في التكنولوجيا مبنية على التنقل ووسائل الموصلات والرعاية الصحية والسلامة العامة والإنتاجية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، الجهة التنظيمية لمعرض مدن المستقبل: «تخطو الكثير من الدول حول العالم بخطى واثقة نحو توفير مقومات المدن الذكية لإدراكها أهمية ذلك في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها والاستدامة لأجيالها القادمة. يأتي هذا في وقت غزت فيه التكنولوجيا الحديثة كل أوجه الحياة، ما يعوّل عليه في تسريع خطوات التحول نحو المدن الذكية».

وأضاف الشيزاوي: «تتسابق المدن الحديثة على تبني أحدث التقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» وإدارة البيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء، وذلك لتسريع خطوات تحولها نحو الأنظمة الذكية. ويندرج الهدف الرئيس للمعرض في هذا الإطار لتجسيد الصورة المثالية للمدن المستقبلية ضمن خمسة قطاعات مختلفة، هي الذكاء الاصطناعي ووسائل المواصلات الذكية والبنية التحتية الذكية، إضافة للاستدامة وتطبيق تقنية البلوك تشين».