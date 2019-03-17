«الأوراق المالية» تقر إدراج عقود الألومنيوم والزنك

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، على طلب بورصة دبي للذهب والسلع بإدراج العقود الآجلة على أساس الأسعار العالمية للألومنيوم والزنك، كما وافق المجلس على تغيير منهجية الهامش في تسوية تعاملات بورصة السلع، بحيث يسمح بإغلاق شركة التقاص لكل المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يوم واحد.

وأقرّ المجلس الحد الأقصى لمدة التدقيق المتصلة لتكون ثلاث سنوات لمدقق الحسابات (الشريك) بشركة التدقيق، وست سنوات حداً أقصى لشركة التدقيق، وعلى عدم جواز القيام بالتدقيق مرة أخرى إلا بعد مضي عامين على المدد المذكورة.

ووجّه المجلس عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، منها أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأسواق المالية وبعد الاجتماع مع صناع السوق المرخصين بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

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