«الإمارات» الأولى عالمياً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» عن تربّع دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً للعام الثالث على التوالي، بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل، لتتجاوز بذلك كلاً من سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج واليابان.

وتعد شبكة «اتصالات» الركيزة الأساسية التي تنبثق منها استراتيجية الشركة طويلة الأمد، والرامية إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي، بما يؤكد ريادة الشركة في نفاذ شبكة الألياف الضوئية على مستوى العالم، وهو ما يشكّل معياراً جديداً في صناعة الاتصالات، كما أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات في دعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وتأتي أهمية «شبكة الألياف الضوئية» بالنسبة لقطاع الأفراد، في قدرتها على تعزيز قدرات الكثير من التقنيات المستقبلية مثل الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي، علاوةً على الاستفادة من السرعات والسعات العالية التي تتطلبها تطبيقات الواقع الافتراضي والألعاب الرقمية الحديثة، والاستمتاع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح وغيرها. وتساهم شبكة الألياف الضوئية في دفع وتيرة التحول الرقمي لقطاع الأعمال، من خلال تمكين تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، علاوةً على ابتكار حلول وتقنيات وتطبيقات متقدمة. الأمر الذي يعزز من القدرات المستقبلية على كافة المستويات، ويؤكد دور «اتصالات» المحوري في تمكين التحول الرقمي.

ورصدت «اتصالات» 4 مليارات درهم للعام 2019، لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير بنية تحتية فائقة الإمكانات وعلى كافة المستويات، الأمر الذي أدى إلى إطلاق خدمات مبتكرة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة لعملاء الشركة في كافة أنحاء الدولة.

ومع استراتيجية اتصالات الطموحة والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، فإن شبكة الشركة تعد العامل الرئيس في تمكين التحول الرقمي لعملائها، حيث تركّز بشكل مستمر على الاستثمار في الابتكار وتقنيات وخدمات الجيل القادم لتعزيز قدرات الشبكة وإثراء تجربة العملاء.